كرة اليد / مونديال-2021 الجزائر-البرتغال : عملاق آخر في مواجهة "الخضر"

سيكون المنتخب الجزائري لكرة اليد, الذي تلقى هزيمة ثقيلة سهرة أمس السبت أمام نظيره الايسلندي (39-24), ملزما برد الاعتبار غدا الاثنين (سا 00ر18) بالقاهرة, أمام منافس من العيار الثقيل, ألا وهو البرتغال, لحساب اليوم الثالث للمجموعة السادسة من الدور التمهيدي لبطولة العالم-2021.

فبعد فوزه يوم الخميس في آخر دقيقة على المغرب (24-23), خاض السباعي الجزائري أحد أسوأ لقاءاته في بطولة العالم أمام نظيره الايسلندي الذي صال و جال فوق الميدان طوال فترات المباراة, ليثأر رفاق بجاركي مار إليسون, صاحب 12 هدفا أمام الجزائر, من الهزيمة المسجلة في مباراتهم الأولى أمام البرتغال (23-25).

و يتوقع الناخب الوطني آلان بورت, الذي أصيب بخيبة أمل بعد لقاء إيسلندا, ردة فعل من لاعبيه أمام البرتغال صاحب فوزين في مباراتين, و الذي يعتبره الملاحظون أحد المنتخبات الصاعدة على المستوى الأوروبي.

و صرح الناخب الجزائري بعد مباراة أمس السبت قائلا: "لا ننتظر اشياء كثيرة في كرة اليد عالية المستوى, لو لم نتحل بالاندفاع. أتمنى أن يستوعب اللاعبون الدرس, و الظهور بوجه مشرف في لقائنا المقبل".

و رغم أن الجزائر ضمنت مرورها للدور الرئيسي بفضل الانتصار المسجل على المغرب, إلا أن اللاعبين مطالبون بتفادي نكسة أخرى و خوض مباراة جيدة, من أجل استعادة هيبة كرة اليد الوطنية.

أما البرتغال, المتواجد في منحى تصاعدي منذ بطولة أوروبا-2020 عندما تغلب على فرنسا حاملة ستة ألقاب عالمية (28-25), فهو يطمح في انهاء الدور التمهيدي بفوز ثالث, عقب انتصاره العريض على المغرب أمس السبت (33-20).

المصدر : وأج