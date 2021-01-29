مونديـال القاهرة : الدنمارك يفوز على إسبانيا و يلتحق بالسويد للنهائي

ضمن منتخب الدنمارك حضوره في نهائي بطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليا في مصر بعد فوزه في نصف النهائي مساء الجمعة على حساب نظيره الاسباني بنتيجة 35-33 ليلتحق بالتالي بنظيره السويدي الذي أطاح بالمنتخب الفرنسي (32 - 26).

وتعتبر هذه المرة الثانية علي التوالي التي تصل فيها الدنمارك إلي نهائي بطولة العالم لكرة اليد، وذلك بعد أن حصلت على البطولة في نسختها الماضية أمام النرويج 31-22، والتي استضافتها الدنمارك وألمانيا وأقيمت في 2019.

وسيلتقي المنتخب الدنماركي حامل اللقب مع نظيره السويدي في المباراة النهائية هذا الأحد، كما سيلتقي المنتخب الاسباني بطل أوروبا مع منتخب فرنسا في نفس اليوم للتباري على المركزين الثالث والرابع.

وكانت السويد قد فازت في وقت سابق من نهار الجمعة على المنتخب الفرنسي 32-26 .