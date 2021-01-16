تضرر 82 ألف مواطن من الاعتداءات على شبكة الكهرباء والغاز خلال 2020

قررت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، إحالة 5 آلاف و586 ملف على العدالة عقب تعرض شبكاتها إلى الاعتداء والسرقة التي تجاوزت الـ 14 ألف خلال 2020، ما تسبب في خسائر مادية معتبرة للشركة وأثر سلبا على استمرارية الخدمات ونوعيتها بما فيها التنقلات عبر السكة الحديدية، حيث تضرر أكثر من 82 ألف مواطـن جراء هذه الاعتداءات.

و أكد مدير الاتصال لشركة توزيع الكهرباء والغاز خليل هدنة أن هذه مصالح سونلغاز سجلت 5 آلاف و 75 اعتداء على شبكة الغاز، أما شبكة الكهرباء فطالها 8 آلاف و699 اعتداء إلى جانب تسجيل ألف و 588 حالة حفر جانب الشبكات لسرقة الكوابل.

ووفق خليل هدنة فإن الاعتداءات المستمرة على شبكات الغاز و الكهرباء أدت للأسف إلى تعطيل الخدمات المقدمة للمواطن بما فيها التنقلات عبر خطوط السكة الحديدية.

وفي السياق ذاته كشف مدير نقل المسافرين بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، سمير قعموري عن سجيل اضطرابات في توقيت سير القطارات جراء أعمال التخريب والسرقة التي طالت الكابلات الكهربائية.حيث تم تسجيل السنة الماضية يضيف قعموري 233 عملية سرقة.

المصدر: الإذاعة الجزائرية