نادي بارادو: مجلس الإدارة ينهي مهام المدرب حكيم مالك

قرر مجلس إدارة نادي بارادو، إقالة مدرب الفريق الأول، حكيم مالك، على خلفية تراجع نتائج الفريق الذي ينشط في حظيرة الرابطة الأولى المحترفة.

وأعلنت إدارة "الباك" في بيان على موقعها الرسمي أنه "بعد عجز المدرب مالك في قيادة الفريق لتحقيق نتائج ايجابية في بطولة الرابطة الأولى، تقرر فسخ عقده بالتراضي".

ويأتي قرار بارادو، برئاسة حسان زطشي عقب تعادل الفريق مع نجم مقرة، يوم السبت الفارط في إطار الجولة الثامنة من عمر المسابقة.

وتوجه رئيس "الأكاديمية" في البيان بشكره للمدرب على المجهودات التي بذلها منذ بداية الموسم متمنيا له التوفيق في محطته القادمة.

من جانب أخر يتجه الفرنسي لوبار بيريك، للإشراف على العارضة الفنية، خلفا لمحمد مالك، وانضم بيريك (50 عاما) للجهاز الفني لنادي بارادو نهاية 2016، في إنتظار تعيينه رسميا مدربا رئيسيا للفريق الأول.

ويحتل نادي بارادو المركز 11 في جدول ترتيب الرابطة الأولى، برصيد 9 نقاط، جمعها من فوز واحد، وستة تعادلات.