وفاة عميد الموسيقيين الجزائريين الشيخ الناموس

19/01/2021 - 14:37

انتقل الى جوار ربه عميد الموسيقيين  الجزائريين الشيخ الناموس  الشهير بعزفه على آلتي البانجو و القمبري، و ذلك ليلة الاثنين الى الثلاثاء بالجزائر العاصمة عن عمر ناهز 100 سنة، حسبما علم  من أقاربه.

و كان الشيخ الناموس واسمه الحقيقي محمد رشيدي قد ولد في ماي 1920 بقصبة  الجزائر العاصمة، و بدأ العزف في فرقة محمد سريدك في نهاية سنوات الثلاثينات قبل أن يلتحق بفرقة الحاج محمد العنقة .

كما رافق الفنان موح الصغير في كل حفلاته التي نشطها بالقصبة ثم التحق بالفرقة الموسيقية للإذاعة في 1953.

أما بعد الاستقلال فكان الفنان يلبي بحفاوة دعوات مغني الطابع الشعبيي، لاسيما فنانين من أمثال بوجمعة العنقيس وعمر العشاب أوكذلك دحمان الحراشي.

كما انشأ الراحل مدرسة لتعليم الموسيقىي حيث كوّن أجيالا عديدة من  الموسيقيين.

 

 

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ثقافة وفنون

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