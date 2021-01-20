تنصيب جو بايدن هذا الأربعاء رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

يتولى الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، هذا الأربعاء منصب الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.

وتُقام مراسم التنصيب في العاصمة واشنطن في الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت غرينتش).

ولن يحضر ترامب مراسم تنصيب جو بايدن اليوم ليكون بذلك أول رئيس يرفض حضور مراسم تنصيب خلفه منذ آندرو جونسون عام 1869.

وكان مؤيدون لترامب اقتحموا في 6 جانفي مبنى الكونغرس الامريكي (الكابيتول), ما عرقل تصديق الكونغرس على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن وأسفر عن سقوط خمسة قتلى.

وفي مشهد أمني غير مسبوق, تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن انتشارا عسكريا غير مسبوق, ورفعا لمستوى التأهب تحسبا لمواجهة مظاهرات "مسلحة محتملة", من أنصار ترامب, تزامنا مع تنصيب خلفه بايدن, وكامالا هاريس نائبا له, حيث نشرت قوات الحرس الوطني الأمريكي نحو 7 آلاف من أفرادها في واشنطن, وأغلقت مزيدا من الطرق المؤيدة إلى الكونغرس والبيت الأبيض, ترقبا لأي تجاوزات تعيد حادثة اقتحام الكابيتول إلى السطح مجددا.

هذا وأعلن البيت الأبيض الامريكي اليوم الأربعاء عن موعد مغادرة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب إلى مقره الجديد في فلوريدا.

وذكر بيان أن ترامب وميلانيا سيغادران البيت الأبيض الساعة الثامنة صباحا بتوقيت واشنطن.

ويأتي ذلك بعد أن أشاد ترامب في خطاب وداعي نشر أمس بما حققه خلال ولايته وتمنى التوفيق للإدارة الجديدة للرئيس المنتخب جو بايدن, ولكن دون الاعتراف بخليفته بالاسم.

وقال ترامب في تصريحات مسجلة "نستقبل هذا الأسبوع إدارة جديدة ونصلي من أجل نجاحها في الحفاظ على أمريكا آمنة ومزدهرة.. نتقدم بأطيب التمنيات ونرغب في أن يحالفهم الحظ".

ورفض الجمهوري ترامب الإقرار الكامل بهزيمته أمام الديمقراطي بايدن الذي فاز بانتخابات الثالث من نوفمبر بأغلبية 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا لترامب.