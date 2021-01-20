بايدن يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

أدى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية اليوم الأربعاء ليكون الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.

كما أدت كامالا هاريس اليمين الدستورية نائبة للرئيس الأمريكي.

كانت مراسم تنصيب بايدن في الكونغرس الأمريكي قد بدأت في وقت سابق اليوم بحضور مايك بنس نائب الرئيس المنتهية ولايته, ورؤساء أمريكيين سابقين ومسؤولين في الكونغرس.

وكان بايدن قد وصل إلى واشنطن قبل فعاليات التنصيب وسط تشديد للإجراءات الأمنية في العاصمة لتأمين الحفل, وفور وصوله, شارك مع نائبته كامالا هاريس في حفل عند نصب تذكاري خُصص لتكريم ضحايا فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).