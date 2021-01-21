اختفاء إعلان ترامب حول الصحراء الغربية من المواقع الإلكترونية للبيت الأبيض والخارجية

ما إن دخل الرئيس الأمريكي جو بايدن البيت الأبيض حتى بدأت ملامح التغيير تتوضح، لا سيما في ملفات السياسة الخارجية، و قد ظهر ذلك جليا على الموقعين الرسميين للبيت الأبيض و الخارجية، إذ تم حذف إعلان ترامب حول السيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، خبر أورده موقع "الصحراوي" اليوم، و قال إن ذلك قد يشير إلى نية إدارة بايدن تصحيح هذا الموقف الذي لقي استهجانا واسعا من سياسيين من الديمقراطيين والجمهوريين منذ إصداره.



و قد تم حذف أخبار أخرى كانت الخارجية الأمريكية، في عهد ترامب وبومبيو، قد روجت لها على موقعها من قبيل افتتاح قنصلية افتراضية في مدينة الداخلة المحتلة، أو خبر آخر حول ندوة افتراضية مشتركة مع الخارجية الأمريكية لدعم الحكم الذاتي.



واعتبر الموقع هذه الخطوة الأولية إشارة قوية على نية الإدارة الديمقراطية الجديدة، التي استلمت الحكم في الولايات المتحدة يوم أمس، لمراجعة جملة من القرارات الخطيرة التي كان ترامب وبومبيو قد تبنياها خلال الأشهر الأخيرة من عهدتهم، ولقيت انتقادات شديدة وواسعة حتى من الجمهوريين.



و خلص موقع " الصحراوي" بالقول إن المملكة المغربية، وكالعادة، قد خسرت خسارة مدوية في هذه “الصفقة” التي هرولت إلى إبرامها مع ترامب، في أيامه الأخيرة، مضحية ليس فقط باحترام المنتظم الدولي للمغرب كدولة، بل ومضحية بالقضية الفلسطينية، التي يعبر الشعب المغربي، وبقية الشعوب العربية والإسلامية عن تعلقهم الشديد بها، ويرفضون أي خيانة لها.