لعزا بيبا للإذاعة: المحتل المغربي حوّل منطقة بوجدور إلى سجن كبير

يواصل المحتل المغربي انتهكاه لحقوق الإنسان في المناطق الصحراوية المحتلة على غرار منطقة "بوجدور" في ظل حصار إعلامي وأمني حوّلها إلى سجن كبير أضحى فيه النشطاء الحقوقيين وعائلاتهم هدفا لآلة القمع المغربية.

وفي سياق هذا الوضع المتردي أكدت والي "بوجدور" لعزا بيبا في تصريح للقناة الإذاعية الأولى بأن المحتل المغربي لم يكتف فقط بعزل الصحراوين وشتاتهم و لجوئهم بل حول المناطق المحتلة إلى سجون للشعب الصحراوي.

وشددت المتحدثة على أن المغرب عدو للصحراوين قائلة " المغرب شرد الصحراوين وزج بهم في السجون واغتصب نساءهم لكن هذا لن يثني عزيمة الصحراويات والصحراوين عن الدفاع عن حريتهم واستقلالهم."

وفي سياق الانتهاك المغربية المتواصلة، يتعرض منزل الناشطة الحقوقية الصحراوي فاطمتو دهوارة للحصار من طرف الامن المغربي منذ يوم 13 جانفي الجاري.

ويعتبر منزل الناشطة الحقوقية دهوارة "وجهة لمختلف المناضلين ، كما يعتبر ميدانا حقيقيا للتعبير عن المواقف المؤيدة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ، ما جعل السلطات المغربية تستنفر كافة الاجهزة لحصار المنزل المذكور ، ومنع كافة المناضلين الصحراويين من الوصول اليه" وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية.

وتتابع لجنة الدفاع عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية، الوضع المقلق للاستفزازات والانتهاكات التي تتعرض لها السيدة دهوارة ، وسط مخاوف من تفاقم الوضع ما قد يعرض حياتها وسلامتها للخطر، وبناء عليه ، فان اللجنة ، تحمل الدولة المغربية المسؤولية الكاملة في أي خطوة من شأنها أن تعرض سلامة الناشطة الحقوقية الصحراوية دهوارة ، أو سلامة أحد أفراد عائلتها للخطر".

المصدر:الإذاعة الجزائرية.