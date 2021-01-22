كوفيد-19: تسجيل 272 اصابة جديدة 209 حالة شفاء و 3 وفيات خلال الــــ24 ساعة الماضية

سجلت 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 3 حالات وفاة في الجزائر خلال الــــ24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 209 مريض للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الجمعة الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أوضح السيد فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 105.124 شخص من بينها 272 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر ب 0،6 حالة لكل 100 ألف نسمة)، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 71.552 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 2856 حالة.

ويتواجد حاليا 36 مريضا في العناية المركزة، كما أفاد الدكتور فورار.

وأضاف السيد فورار أن 25 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و 17 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 6 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع.

المصدر : وأج