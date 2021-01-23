إطلاق مسابقة وطنية لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة

تنظم وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المسابقة الوطنية لتطوير برمجيات وتطبيقات الهاتف المحمول لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في طبعتها الأولى لسنة 2021.

وتهدف هذه المسابقة إلى دعم الابتكارات التكنولوجية الحديثة وتشجيع حاملي المشاريع في مجال البرمجيات الخاصة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة "الحركية والسمعية والبصرية والذهنية والادراكية " ،بالإضافة إلى بعث روح المنافسة في أوساط العاملين والمهتمين في هذا مجال، مع تسليط الضوء على الابداعات التي تساهم في اثراء محتوى الواب بأعمال جزائرية، حسب ما أكده رئيس ديوان وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية محمد تلايلف هذا السبت في تصريح للقناة الإذاعية الأولى

و أوضح ذات المسؤول أن "هذه المسابقة تهدف أيضا إلى توفير برمجيات وتطبيقات الهاتف المحمول للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لتيسير حياتهم اليومية ودعم دمجهم داخل المجتمع، بما يساهم في تشييد مجتمع معلومات شامل في الجزائر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة" مضيفا أن "المسابقة ستكون مفتوحة لكافة المبتكرين والمطورين، ممثلين في المؤسسات الناشئة والافراد، الذين تعرض مشاركاتهم على لجنة متخصصة، تضم مختلف القطاعات المعنية، بتقييم المشاريع المقدمة للخروج بحلول تطبيقية ناجحة قادرة على تلبية متطلبات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمنافسة في سوق البرمجيات".

وتتم المشاركة في المسابقة وكذا تقييم المشاريع، وفقا لقانون المسابقة المتاح على الموقع الرسمي لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على أن يتم الإعلان عن الفائز بالمسابقة، بمناسبة الاحتفال "باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات "المصادف ليوم 17 ماي سنة 2021.