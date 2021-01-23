كورونا: 245 إصابة جديدة، و5 وفيات وتعافي 203 حالة في الـ 24 ساعة الاخيرة

سجلت 245 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالة وفاة في الجزائر خلال ال24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 203 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه هذا السبت الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 105369 شخص من بينها 245 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر ب 6ر0 حالة لكل 100 ألف نسمة)، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 71755 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 2861 حالة.

ويتواجد حاليا 29 مريضا في العناية المركزة، حسب فورار الذي أضاف أن 16 ولاية سجلت أقل من تسع حالات، و 24 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 8 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع.