البروفيسور الياس رحال : وصول أولى جرعات لقاح كورونا قبل نهاية جانفي الجاري

أكد البروفيسور الياس رحال عضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد فيروس كورنا أن جميع الأطقم الطبية تلقت تكوينا في عملية التلقيح ضد كوفيد 19 التي ستنطلق بعد وصول أولى جرعات اللقاح المنتظرة قبل نهاية الشهر الجاري،لتنطلق بعدها عملية التطعيم مباشرة ، مشيرا إلى رصد مبلغ 15 إلى 20 مليار دينار لاقتناء اللقاح ويمكن أن يزيد حسب التطورات المقبلة.

وأوضح البرؤوفيسور رحال خلال استضافته السبت بمنتدى يومية الشعب ألأن جميع الأطباء وأعوان شبه الطبي المختصين والعام ، تلقوا تكوينا لمدة ساعتين عن عملية التلقيح ضد كوفيد 19 ، مشيرا إلى أن كل مواطن سيخضع إلى التطعيم سيمكث بعضا من الوقت لمتابعة أي آثار جانبية قبل أن يعود بعد 21 يوما لتلقي الجرعة الثانية.

وأضاف رحال أن المصالح الطبية ستعد بطاقة تقنية عن كل مواطن تلقى جرعة اللقاح تتضمن المعلومات الخاصة بالأعراض أو الوضعية الصحية لاستغلالها مستقبلا في عمليات التلقيح اللاحقة.

وجدد البروفيسور رحال التأكيد على أن صحة المواطن تبقى أولوية السلطات التي سخرت 15 إلى 20 مليار دولار لاقتناء اللقاح المضاد لفيروس كورونا ويمكن أن يزيد هذا المبلغ إذا ما اقتضت الحاجة إلى ذلك.