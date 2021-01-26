كأس إفريقيا للأمم-2021 : جمال بلماضي يعاين أرضية ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة

قام مدرب المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم, جمال بلماضي, بزيارة تفقدية الي ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة للوقوف على وضعية أرضية الميدان التي ستحتضن مباراة "الخضر" أمام بوتسوانا في مارس المقبل, في إطار الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثامنة, من التصفيات المؤهلة الى كأس إفريقيا للأمم 2021 بالكاميرون والمؤجلة إلى 2022.

وكان الناخب الوطني مرفوقا بمساعديه عزيز بوراس ومجيد بوقرة بالإضافة الى المنسق الإداري إبراهيم بلياسين, حسبما أوردته الاتحادية الجزائرية (فاف) على موقعها الرسمي.

وكان في استقبال الطاقم الفني الوطني, كلا من مدير الشباب والرياضة لولاية البليدة ومدير المركب الأولمبي "مصطفى تشاكر", فضلا عن المكلف بمشروع إعادة تهيئة العشب الطبيعي, وهذا لإعطاء جميع التفسيرات الضرورية حول مختلف الأشغال التي عرفها الملعب تحسبا لتواريخ الفيفا ما بين 22 و 30 مارس 2021.

وتجدر الإشارة أن مدرب "الخضر" فضل خوض المباريات المقبلة "للخضر" على أرضية ميدان -مصطفى تشاكر- بالبليدة, لا سيما التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022 بقطر.

يذكر أن المنتخب الوطني قد ضمن تأهله إلي نهائيات كاس إفريقيا للأمم 2021 بالكاميرون بعد التعادل الذي عاد به من هاراري امام زيمبابوي (2-2).

ويتصدر أبطال إفريقيا ريادة المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط.