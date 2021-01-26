ابراهيم مراد : رصد 50 ملياردينار لترقية التنمية بمناطق الظل عبر الوطن

صرح مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل ابراهيم مراد هذا الثلاثاء بولاية تمنراست أن غلافا ماليا بقيمة 50 مليار دج خصص لترقية التنمية بمناطق الظل عبر الوطن .

وأوضح مراد خلال اطلاعه على عمليات تنموية بمناطق الظل ببلديتي تاظروك و إدلس في إطار اليوم الثاني من زيارة العمل التي تقوده إلى هذه الولاية من أقصى الجنوب الكبير " أن الدولة رصدت مبلغا ماليا بقيمة 50 مليار دج لترقية التنمية وتلبية انشغالات ساكنة مناطق الظل عبر الوطن ".

وأشار في ذات السياق أنه " تمت خلال العشرة أشهر الماضية الإستجابة لعديد انشغالات ساكنة مناطق الظل في مختلف مناطق الوطن والتي شملت عديد المجالات من بينها تهيئة مؤسسات تربوية والتزود بالكهرباء وتحسين شروط التكفل الصحي وغيرها وذلك من أجل ضمان العيش الكريم للمواطن والقضاء على الأوضاع المزرية".

وأكد السيد مراد أن الجهود تبذل حاليا لتحسين أوضاع المناطق الريفية وجعلها وسطا قابلا للإنتاج من خلال مرافقة الساكنة بما يسمح بتحقيق حركية اقتصادية بها من خلال استغلال كافة الموارد المتاحة وإعطاء فرص أكبر للشباب.

وأشار في الإطار ذاته أن سياسة تطوير المناطق الريفية هي محل اهتمام كبير ومتابعة من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون .

وعاين مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل بقرية تبريرت ببلدية تاظروك (280 كلم من عاصمة الولاية) مشروع التهيئة الحضرية وأشغال تهيئة الشارع الرئيسي بقرية تبركتين ومشروع توسيع شبكة الصرف الصحي بذات التجمع السكني .

وتفقد بقرية تازيت ببلدية إدلس مشروع إنجاز قسمين دراسيين وقاعة علاج إلى جانب منح حصة تقدر بـ 10 إعانات ضمن السكن الريفي لإعادة إسكان قاطنين بضفاف الوادي .

وقبل ذلك كان السيد إبراهيم مراد قد تفقد بقرية أهيس ببلدية تمنراست مشروع إنجاز قسمين دراسيين ومشروع مماثل بقرية إندلاق وآخر لربط حي "تابورك" و"تين باكتين" بطاقة الكهرباء .

وتركزت انشغالات ساكنة تلك المناطق النائية بالخصوص حول زيادة حصص السكن الريفي وتحسين ظروف التمدرس والربط بالكهرباء الفلاحية وترقية ظروف التكفل الصحي .

ويواصل مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل زيارته لولاية تمنراست غدا الأربعاء في يومها الثالث والأخير بتفقد عمليات تنموية بعدة قرى نائية بالمنطقة.