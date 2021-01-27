الرئيس تبون يطمئن على صحة نظيره التونسي بعد نبأ محاولة تسميمه

أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مساء اليوم الاربعاء، مكالمة هاتفية مع الرئيس التونسي، السيد قيس سعيد، للاطمئنان عليه "بعد نبأ محاولة تسميمه"، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، هذا المساء، مكالمة هاتفية مع أخيه رئيس الجمهورية التونسية، السيد قيس سعيد، للاطمئنان على وضعه، بعد نبأ محاولة تسميمه".

وقد "حمد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الله على سلامة شقيقه الرئيس قيس سعيد بعد أن طمأنه على صحته"، يضيف البيان.