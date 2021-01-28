المعارض المغربي كمال الفحصي للإذاعة: نظام المخزن يختلق الأزمات في المنطقة ليحمي مصالح الإمبريالية

قال الناشط السياسي والمعارض المغربي كمال الفحصي "إن النظام المغربي نظام عميل للحركة الكولونية و الحركة الصهيونية، ومهمته حماية المصالح الامبريالية في المنطقة وأن النزاع في الصحراء الغربية نزاع مفتعل حتى تبقى المنطقة تتخبط في أزمات تمنعها من الازدهار و التطور".

واعتبر كمال الفحصي في حوار للإذاعة الجزائرية الدولية بأن "التطبيع مع الكيان الصهيوني أعلن عنه في فترة يمر فيها النظام المغربي بأشد أزماته بحكم سياساته اللاوطنية واللاديمقراطية والقبضة الحديدية التي يمارسها في حق المواطنين المغاربة العزل بالإضافة لما يمارسه ضد الشعب الصحراوي الأعزل الذي انتهك أرضه ليكون بذلك امتدادا للاستعمار الاسباني".

وأضاف قائلا " لا أعتقد أن النظام المغربي قدم تنازلات للولايات المتحدة الأمريكية بحد ذاتها من أجل نيل اعتراف بملكيته للصحراء الغربية وإنما هي محاولة منه للتقرب إلى اللوبي الصهيوني ".

ووصف كمال الفحصي "قرار ترامب بالأحادي بينه وبين الملك المغربي من خلال عقد اتفاقية تخدم مصالحهما بدون مراعاة المؤسسات خاصة من الجانب الأمريكي ، فالمملكة لا تملك مؤسسات أصلا، وكل شيء مرهون بالملك فالمغرب لا يقوم بأي شيء سوى نهب ثروات البلاد لتنفيذ أوامر الملك وحماية مصالحه ومصالح الطبقة المتحالفة معه التي تسيطر على وسائل الإنتاج وخيرات البلاد وتستعمل مؤسسات البلاد من أجل التحكم في كل شيء" .

وأضاف "نحن اليوم نرى ترامب يتابع بجريمة دستورية وهي التآمر على المؤسسات الديمقراطية وعلى الولايات المتحدة الأمريكية، هو إنسان خرق كل القوانين، فلا نستغرب منه خرق قوانين دولية، وحيث أن للأمم المتحدة لجنة تتابع قضية الصحراء الغربية فان الانضباط للقوانين الدولية أمر لا يمكن التخلي عنه وإلا وقعنا في العشوائية "

واعتبر ذات المتحدث "تستر جيش الاحتلال المغربي على خسائره الجسيمة في الحرب مع جيش التحرير الصحراوي راجع إلى التعتيم الإعلامي الذي يطبقه نظام المخزن، وأرجع حجم الخسائر المغربية الكبيرة إلى أن الجيش المغربي هو جيش ملكي يحمي الملك و مصالحه وليس جيشا وطنيا"، واردف قائلا " كيف يعقل لجيش كهذا أن ينتصر على أي جيش أخر ،بالمقابل فإن الجيش الصحراوي جيش يدافع على أرضه وهويته وكرامته وحقه في الحياة بإيمان مطلق بعدالة قضيته "

المصدر:الإذاعة الجزائرية