اللجنة الوزارية للفتوى تفتي بضرورة استعمال اللقاح ضد فيروس كورونا

أصدرت اللجنة الوزارية للفتوى هذا الخميس بيانا ينص على ضرورة العمل بتوجيهات المصالح الطبية في الجزائر التي تؤكد بأن استعمال اللقاح ضد فيروس كورونا أمرا ضروريا وفق الترتيبات و البرامج المسطرة وذلك عملا بأحكام الشريعة الإسلامية التي تأمر بالتداوي .

وأكدت اللجنة أنّ الفتوى أصدرت بعد "التنسيق و التعاون مع اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا حيث عقد اجتماعا مع ناطقها الرسمي البروفيسور جمال فورار الذي أوضح جملة من المعطيات العلمية تؤكد أن التلقيح ضد فيروس كورونا ضروري لمواجهة هذه الجائحة وأنه لا يسبب خطرا على صحة المواطنين" مشيرة إلى اللقاحات المتوفرة "لا تحتوي على مكونات تحرمها الشريعة الإسلامية" .

وأعربت اللجنة الوزارية عن استبشارها بقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتوفير اللقاح لصالح الشعب الجزائري ونوهت بالجهود الكبيرة المتواصلة التي تقوم بها الدولة الجزائرية في مواجهة هذه الجائحة وحييت المجتمع الجزائري على تضامنه وتجاوبه مع الوضعية الاستثنائية التي فرضتها الجائحة.