كورونا: 4 وفيات و251 اصابة جديدة وتعافي 207 مريضا خلال 24 ساعة

سجلت 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 4 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 207 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه هذا الخميس الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أوضح السيد فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 106.610 شخص من بينها 251 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر ب 0،6 حالة لكل 100 ألف نسمة)، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 72.745 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 2881 حالة.

ويتواجد حاليا 36 مريضا في العناية المركزة، حسب السيد فورار الذي أضاف أن 23 ولاية سجلت أقل من تسع حالات و 19 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 6 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع.