دعوة للمشاركة في جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي"

وجهت وزارة الثقافة والفنون دعوة للترشح للكتاب الشباب والفنانين من مختلف المجالات للمشاركة في الطبعة القادمة لجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي".

وتعد الجائزة مفتوحة أمام الكتاب (الرواية والشعر و العمل المسرحي المكتوب) والموسيقيين و الملحنين و الكوميديين والفنون الغنائية و الرقص و الفنانين التشكيليين و السينمائيين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 35 سنة .

وعليه فان المترشحين الراغبين في المشاركة في جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي" مدعوون لإيداع ملفاتهم على الموقع الالكتروني لوزارة الثقافة والفنون أو على مستوى وزارة الثقافة والفنون ومديريات الثقافة على مستوى الولايات و دور الثقافة حسب نفس البيان.

وتتضمن ملفات الترشح طلب خطي للمشاركة و السيرة الذاتية ونسخة من العمل المقدم للمسابقة و بطاقة تقنية عن العمل المشارك.

و تتمثل الجائزة في شهادة تقديرية و مكافأة نقدية حددت بـــ 500000 دج للجائزة الأولى و 300000 دج للجائزة الثانية و 100000 دج للجائزة الثالثة لكل فئة.

و يجب أن ترسل الترشحات قبل منتصف ابريل 2021 فيما سينظم حفل تسليم الجوائز يوم 8 يونيو 2021 حسب البيان.