وصول الدفعة الأولى من لقاح سبوتنيك إلى مطار بوفاريك العسكري و الشحنة الثانية مرتقبة هذا الأحد

حطت هذا الجمعة الطائرة العسكرية التي تقل الشحنة الأولى للقاح سبوتيك المضاد لفيروس كورونا على أرضية مطار بوفاريك قادمة من العاصمة الروسية موسكو .

وجرى استقبال هذه الدفعة بحضور وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد ووزير الصناعة الصيدلانية واسماعيل مصباح الوزير المنتدب المكلف بإصلاح المستشفيات والسفير الروسي بالجزائر وكذا المدير العام لمعهد باستور الجزائر فوزي درار .

وكشف بلحيمر عن وصول الدفعة الثاية من لقاح أوكسفورد - استرازنيكا هذا الأحد بمطار هواري بومدين الدولي منوها بالجهود المبذولة من طرف الجيش الوطني الشعبي الذي سخر كل امكانياته المادية و البشرية لتلبية احتياجات المواطنين .

وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة أن عملية التلقيح ضد فيروس كورونا ستمس في المرحلة الاولى الاشخاص الاكثر عرضة للإصابة والعدوى على غرار عمال الصحة لتتوسع الأحد المقبل لتشمل الاسلاك الاخرى مطمئنا الجزائريين أنه سيتم "في القريب العاجل استلام شحنات أخرى من اللقاح" الى غاية تلبية الاحتياجات الوطنية.

وعلى هامش وصول الدفعة الاولى للقاح الروسي سبوتنيك V المضاد لفيروس كورونا ذكر بلحيمر أن عملية التلقيح ستبدا هذا السبت انطلاقا من ولاية البليدة التي كانت من أكثر الولايات تضررا من الوباء في بدايته مشيرا الى أنه سيتم "مراعاة الاولوية" في العملية حيث ستمس المرحلة الاولى "الأشخاص والفئات الأكثر عرضة للإصابه أو لنقل العدوى وهم عمال الصحة والمواطنين المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة"

وابتداء من يوم الأحد ستوسع هذه القائمة لتشمل أسلاك الأمن والحماية المدنية ، قطاع التعليم بمختلف اطواره والائمه، المسؤولين السياسيين وأسرة الإعلام يضيف الوزير مطمئنا الجزائريين أن "شحنات أخرى من اللقاح ستصل في القريب العاجل انطلاقا من الهند والصين وبلدان أخرى على أن تتواصل العملية إلى غايه تغطيه حاجيات المواطن من هذا اللقاح".

واستدل بلحيمر في هذا الاطار بتصريح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي أكد أن "عملية التزويد باللقاح المضاد للفيروس يهدف إلى حماية عامة أفراد الشعب مهما كانت التكلفة لان صحة المواطن لا ثمن لها".

وبالمناسبة ثمن الناطق الرسمي للحكومة كل جهود المؤسسات والهيئات الوطنية التي ساهمت بفعالية في اتمام عملية ايصال اللقاح بنجاح وفي الآجال المعلن عنها سابقا تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية الذي قد أعطى تعليمات لإطلاق حملة التلقيح ضد هذا الفيروس مع نهاية شهر جانفي الجاري.

كما نوه، في الإطار ذاته، بمجهودات الجيش الوطني الشعبي في مواجهة التحديات و وقوفه الى جانب شعبه.

المصدر : الاذاعة الجزائرية+ وأج