فورار: استيراد أزيد من مليوني جرعة لقاح مضاد لفيروس انفلونزا الموسمية قريبا

كشف مدير الوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة، الدكتور جمال فورار، هذا الأحد بالجزائر العاصمة عن استيراد أزيد من مليوني جرعة لقاح مضاد لفيروس انفلونزا الموسمية خلال أكتوبر الجاري معلنا عن انطلاق حملة التلقيح ضد هذا الفيروس في غضون 20 يوما بعد استلام هذه المادة.

وأكد الدكتور فورار، على هامش يوم دراسي حول الصحة العقلية نظمته الوزارة تزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي لهذا المرض الذي يصادف ال 10 من شهر اكتوبر، أن الوزارة ستشرع في حملة التلقيح ضد فيروس الانفلونزا الموسمية ككل سنة بعد 20 يوما من استلام معهد باستور للجرعات الأولي لهذه المادة.

وبخصوص حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، قال ذات المسؤول إن مختلف أنواع اللقاحات متوفرة "بشكل كاف" وأن الوزارة تواصل هذه الحملة قصد الحد من انتشار حالات الاصابة بالفيروس والتخفيض من نسبة الوفيات ومواجهة وحماية المجتمع من موجة رابعة.

وفيما يتعلق بعدد الاشخاص الذين استفادوا من اللقاح المضاد لكوفيد 19 ، أوضح الدكتور فورار أنه تم إلى غاية أمس السبت تلقيح أزيد من 10 ملايين و500 ألف شخص من الفئات العمرية البالغة 18 سنة فما فوق أي ما يعادل نسبة 52 بالمائة من السكان.

وعن تلقيح الأطفال، قال المدير العام للوقاية وترقية الصحة أن اللجنة العلمية لرصد تفشي فيروس كورونا التي هو ناطقها الرسمي، "لم تعط بعد تعليمات للقاح هذه الفئة"، مشيرا الى أن جهود السلطات العمومية تركز في الوقت الحالي على لقاح الاشخاص البالغين 18 سنة فما فوق.

كما وأوضح فورار على هامش ندوة بمناسبة اليوم العالمي للصحة العقلية انه "تم تلقيح نسبة 12 بالمائة فقط من الفئة المستهدفة في قطاع التربية" وبأن "هذه العملية تسير بوتيرة ضعيفة" ليضيف أيضا أنه "تم التخطيط لتلقيح قرابة 800 ألف شخص من مستخدمي قطاع التربية لضمان دخول مدرسي آمن وهو ما لم يتم بلوغه لحد الآن".

وأضاف السيد فورار بأن السلطات العمومية استهدفت منذ استلام الجرعات الأولى من اللقاحات تلقيح نسبة 70 بالمائة من الساكنة لكبح انتشار الفيروس.

في سياق منفصل، أعلن وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، هذا الأحد بالجزائر العاصمة، عن إطلاق موقع متعدد القطاعات للمستخدمين والمهنيين خاص بالتكفل بالطب النفسي للأطفال خاصة المصابين بالتوحد في نوفمبر2021.

وأكد وزير الصحة خلال يوم دراسي حول الصحة العقلية بمناسبة إحياء اليوم العالمي لهذا المرض الذي يصادف ال 10 أكتوبر من كل سنة أن إطلاق هذا الموقع يدخل ضمن الاجراءات المتخذة في هذا المجال على غرار إدخال علاج بديل للمواد الأفيونية على مستوى مركزين نموذجين رائدين لعلاج الإدمان. وأضاف بالمناسبة انه سيتم تمديد هذا العلاج إلى 6 مراكز جديدة مطلع 2022.

واشار بن بوزيد انه بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كوفيد 19، تواصل الوزارة مجهوداتها للشروع في تنفيذ المخطط الوطني لترقية الصحة العقلية الذي شهد تأخرا بسبب الوباء إلى جانب ما قامت به من خلال تحديد منظومة للمرافقة النفسية في إطار التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 20 افريل 2021 بغية وضع نظام وطني متعدد القطاعات حول هذه المرافقة.