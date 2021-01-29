اعتقال ناشط حقوقي صحراوي بمدينة السمارة المحتلة السمارة المحتلة

اعتقلت السلطات المغربية، الناشط والحقوقي محمد بمبا الداف، الجمعة، بمدينة السمارة المحتلة ، بحجة وجود مذكرة بحث محلية صادرة سنة 2013 .

ووفقا للموقع الإخباري "سلوان ميديا"، فإن اعتقال محمد بمبا الداف، هو " أسلوب دأبت عليه دولة الاحتلال بهدف ترهيب المناضلين"، مشيرا " أن قرار الاعتقال غير قانوني ولا يستند على أي أسس بل الغرض منه هو تصفية الحسابات والانتقام من المناضلين والنشطاء والإعلاميين الصحراويين".

ويُشار إلى أن الناشط الحقوقي محمد بمبا الداف، قد خاض مؤخرا سلسلة من الأشكال النضالية بالسمارة المحتلة، آخرها الاعتصام الشهير بالبرج بالقرب من حي الطنطان ابريل المنصرم ، والذي واكبه عدد كبير من المواطنين، كما شهد إنزال أمني لكل أجهزة دولة الاحتلال التي حلت بمكان الاعتصام لفتح حوار معه حول مطالبه، مما يفنذ ادعاءات وجود مذكرة بحث في حقه.

و الجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال المغربي قد باشرت من 13 نوفمبر 2020، حملة اعتقالات ومداهمات وترهيب شعواء ضد المدنيين الصحراويين، سيما النشطاء الحقوقيين والإعلاميين وذلك بالتزامن مع اندلاع الحرب من جديد بين الجيش الصحراوي وقوات الاحتلال المغربي المتخندقة على طول الجدار الرملي او ما يعرف بجدار العار، عقب إنهيار وقف إطلاق إثر "الخرق السافر" من قبل الجيش المغربي في الكركرات.