الاتحاد الافريقي: اللواء محمد قايدي يشارك في اجتماعات اللجنة الفنية المتخصصة بالدفاع والسلامة

شارك رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، اللواء محمد قايدي، هذا السبت، ممثلا لوزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، عبر تقنية التحاضر المرئي، في اجتماعات الدورة الاستثنائية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة بالدفاع والسلامة والأمن للاتحاد الإفريقي، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء فبي البيان أنه :"في إطار الاجتماعات الدورية الاستثنائية للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن للاتحاد الإفريقي، وممثلا للسيدين وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، شارك اللواء محمد قايدي رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، هذا السبت 30 يناير 2021، في اجتماعات الدورة الاستثنائية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة بالدفاع والسلامة والأمن للاتحاد الإفريقي عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، تحت الرئاسة الدورية لدولة جنوب إفريقيا".

وذكر ذات المصدر أن هذا اللقاء "الذي سبقه اجتماع لخبراء دول أعضاء الاتحاد الإفريقي، شهد حضور إطارات وضباط من مختلف الأسلحة وكذا ممثل عن وزارة الخارجية، تمحورت جدول أعماله حول عقيدة هذا الاتحاد، وهذا بعمليات دعم السلم وكذا المبادئ والمقاربات الأساسية الموجهة الرامية لترقية السلم والأمن والاستقرار عبر كامل القارة الإفريقية".