هجمات الجيش الصحراوي تتوالى مستهدفة 12 موقعا لجنود الاحتلال المغربي

واصلت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي, هجماتها على مواقع و تخندقات قوات الاحتلال المغربي, على طول جدار "الذل و العار" العسكري, حيث استهدفت نهار أمس واليوم 12 موقعا لجنود الاحتلال, حسبما أفاد به بيان عسكري لوزارة الدفاع الصحراوية هذا السبت.

وأوضح البيان رقم 79, نقلته وكالة الانباء الصحراوية (وأص), أنه "خلال يومِ الجمعة استهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي بقصف مركز تخندقات قوات الإحتلال المغربي و في منطقة أسويحات طارف حميدة بقطاع الفرسية, و منطقة روس أسلوكية ولد أزبير بقطاع الفرسية, وكذا منطقة حفرة أشياف بقطاع البكاري وتمت مشاهدة أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة".

وأضاف البيان أن "مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت بقصف عنيف نهارَ اليوم السبت نقاط تمركز قوات الاحتلال في كل من منطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد, و أكليبات ولد بوبكير بقطاع تشلة, وأمكلي لبكر بقطاع آمكالا, و روس أودي أذويهب بقطاع المحبس, ومنطقة أم لكطة بقطاع المحبس, حيث تمت مشاهدة أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة".

كما استهدف القصف المركز, حسب ذات البيان, قوات الإحتلال المغربي بمنطقة فدرة لغراب بقطاع حوزة, و بروس أوديات أشديدة بقطاع الفرسية, و بأم أدكن بقطاع البكاري, و بمنطقة أجبيلات الخظر بقطاع الكلتة مرتين متتاليتين, وتمت مشاهدة أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة".

وكان وزير التجهيز الصحراوي, سيد أحمد بطل, أكد مؤخرا أن جميع نقاط تواجد قوات الإحتلال المغربية ستكون أهدافا للجيش الصحراوي الذي يخوض حربا من أجل الاستقلال.