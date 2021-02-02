حصيلة كوفيد19 هذا الثلاثاء : 263 إصابة جديدة ،4 وفيات وشفاء 202 مريض

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورارهذا الثاثاء ، عن تسجيل 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و4 وفيات في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 202 مريضا للشفاء .

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أوضح السيد فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 107.841 شخص من بينها 263 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر ب 0.6 حالة لكل 100 ألف نسمة)، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا 73.732 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 2898 حالة.

ويتواجد حاليا 23 مريضا في العناية المركزة ، حسب السيد فورار الذي أضاف أن 17 ولاية سجلت أقل من تسع حالات و 25 ولاية لم تسجل بها أي حالة ، فيما سجلت 6 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية ، داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع.