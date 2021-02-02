حصيلة كوفيد19 هذا الثلاثاء : 263 إصابة جديدة ،4 وفيات وشفاء 202 مريض

02/02/2021 - 17:25

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد  ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورارهذا الثاثاء ، عن تسجيل  263 إصابة جديدة بفيروس كورونا  (كوفيد-19) و4  وفيات في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل  202  مريضا للشفاء .

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس  كورونا، أوضح السيد فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ  107.841  شخص من  بينها  263  حالة جديدة (أي بنسبة تقدر ب 0.6 حالة لكل 100 ألف نسمة)، بينما  بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا  73.732 شخص والعدد الإجمالي  للوفيات 2898 حالة.

ويتواجد حاليا 23 مريضا في العناية المركزة ، حسب السيد فورار الذي أضاف أن 17 ولاية سجلت أقل من تسع حالات و 25 ولاية لم تسجل بها أي حالة ، فيما سجلت 6  ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة  واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية ، داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد  الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع.

وسوم:

الجزائر, مجتمع

طالع ايضاً

الصحة العالمية تتوقع وصول حالات الإصابة بكوفيد-19 في العالم إلى 100 مليون هذا الأسبوع
كوفيد-19: 3 وفيات و 272 اصابة جديدة و تماثل 209 حالة للشفــاء
كوفيد-19 : تسجيل 254 إصابة جديدة و 196 حالة شفاء و5 وفيات خلال الـــ 24 ساعة الماضية...
كوفيد-19 : الحكومة تقرر تمديد تدابير الحجر الجزئي الـمنزلي على 29 ولاية