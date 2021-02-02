تعديل توقيت الحجر من الساعة العاشرة ليلا الى الخامسة صباحا بالعاصمة وعدد من الولايات

تقرر تعديل توقيت الحجر الجزئي المنزلي من الساعة العاشرة ليلا الى الخامسة صباحا من اليوم الموالي على مستوى الجزائر العاصمة مع تمديد نشاط المتاجر الى غاية التاسعة ليلا، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء، حسبما أفاد به مساء الثلاثاء بيان للولاية.

وجاء في البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية للولاية على موقع فايسبوك أنه في "اطار النظام المعتمد من طرف السلطات العمومية بخصوص تسيير الوضع الصحي المتعلق بمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ونظرا للتحسن النسبي الذي تعرفه الوضعية الوبائية وتجسيدا لقرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ينهي السيد الوالي الى علم كافة مواطني ومواطنات الجزائر العاصمة أنه تقرر تعديل توقيت الحجر الجزئي المنزلي ليصبح من الساعة العاشرة ليلا (22:00 سا ) حتى الساعة الخامسة صباحا (05:00 سا ) من اليوم الموالي وهذا ابتداء من يوم الأربعاء 03 فبراير 2021 ".

كما تقرر، حسب المصدر ذاته، "اعادة فتح القاعات المتعددة الرياضات والقاعات الرياضية، أماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ" الى جانب "تمديد أوقات نشاط المتاجر الى غاية الساعة التاسعة ليلا " والمتمثلة في "تجارة الأجهزة الكهرو-منزلية، الادوات المنزلية والديكورات، المفروشات وأقمشة التأثيث، لوازم الرياضة، الألعاب واللعب، أماكن تمركز الأنشطة التجارية" بالاضافة الى " قاعات الحلاقة رجال ونساء، المرطبات والحلويات، المقاهي والمطاعم ومحلات الاكل السريع على أن تقتصر أنشطتها على البيع المحمول فقط".

وبالمناسبة، ذكر الوالي أن التراخيص الصادرة عن مصالح ولاية الجزائر والمقاطعات الادارية التابعة لها ابتداء من تاريخ 10 نوفمبر 2020 " تبقى صالحة وسارية المفعول من غير الحاجة الى استصدار تراخيص جديدة".

ولاية جيجل تقرر تعديل أوقات الحجر الصحي

وأصدرت السلطات المحلية لولاية جيجل أمسية يوم الثلاثاء قرارين، بناء على تعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقضيان بتعديل أوقات الحجر المنزلي و كذا توقيت بعض النشاطات التجارية و فتح أسواق الماشية.

وجاء في البيان الاول الذي نشر على الصفحة الرسمية للولاية أنه و"بناء على تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بتاريخ 22 فبراير 2021 وتجسيدا للقرارات الجديدة التي اتخذتها مصالح الوزارة بخصوص التعديلات المتعلقة بتدابير الوقاية من فيروس كورونا(..) تقرر تعديل توقيت الحجر المنزلي ليصبح من العاشرة ليلا الى غاية الخامسة صباحا من صباح اليوم الموالي".

وأضاف البيان انه تقرر كذلك اعادة فتح كل من القاعات المتعددة الرياضات واماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه وفتح الشواطئ.

وبموجب نفس القرار، تم تمديد اوقات نشاط المتاجر الى غاية الساعة التاسعة ليلا وذلك فيما يتعلق بأنشطة تجارة الاجهزة الكهرومنزلية، تجارة الادوات المنزلية والديكورات، تجارة المفروشات واقمشة التأثيث، تجارة اللوازم الرياضية، التجارة في الالعاب واللعب، قاعات الحلاقة للرجال والنساء، تجارة المرطبان والحلويات، المقاهي والمطاعم مع اقتصار نشاطها على البيع المحمول.

كما صدر بيان ثان عن ذات الجماعة المحلية يحمل في طياته قرارا يقضي بإعادة فتح اسواق المواشي على مستوى اقليم ولاية جيجل مع الاحترام الصارم لبروتوكول الوقاية من انتشار فيروس كوفيد-19 باتباع طرق الوقاية من تباعد اجتماعي وارتداء للكمامة وغيرها من الاجراءات.

البليدة: تعديل مواقيت الحجر المنزلي من العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا

وأصدر والي ولاية البليدة الثلاثاء قرارا يقضي بتعديل مواقيت الحجر الجزئي المنزلي من الساعة العاشرة مساء إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي ابتداء من غد الأربعاء.

وجاء في الصفحة الرسمية لولاية البليدة بالفيسبوك أنه "في إطار تسيير جائحة كورونا (كوفيد-19) وتنفيذا لقرارات السلطات العليا المتعلقة بتكييف تدابير الوقاية من الفيروس ومنع انتشاره، ينهي والي ولاية البليدة إلى علم كافة مواطني ومواطنات الولاية أنه تقرر ابتداء من يوم الأربعاء 3 فبراير تعديل مواقيت الحجر الجزئي المنزلي من الساعة العاشرة مساء إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي".

وقد تقرر كذلك، حسب نفس المصدر، إعادة فتح كل من القاعات المتعددة الرياضات والقاعات الراضية بالإضافة إلى أماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه.

وشمل القرار أيضا تمديد أوقات نشاط بعض المتاجر إلى غاية الساعة التاسعة مساء وذلك فيما يخص أنشطة تجارة الأجهزة الكهرو-منزلية، تجارة الأدوات المنزلية والديكورات، تجارة المفروشات وأقمشة التأثيث، تجارة اللوازم الرياضية، التجارة في الألعاب واللعب، أماكن تمركز الأنشطة التجارية، قاعات الحلاقة للرجال والنساء و تجارة المرطبات والحلويات بالإضافة للمقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع مع اقتصار نشاطها على البيع المحمول فقط.

مستغانم : تعديل توقيت الحجر الصحي

وقررت مصالح ولاية مستغانم تعديل توقيت الحجر الصحي المنزلي للوقاية من تفشي وباء كورونا (كوفيد-19) بداية من الأربعاء، حسبما علم من خلية الإعلام والاتصال لهاته المصالح.

وأوضح بيان الولاية، أن والي مستغانم، عيسى بولحية، أصدر مساء اليوم الثلاثاء قرار بتعديل الحجر الصحي المنزلي للوقاية من تفشي وباء كورونا ليصبح من العاشرة ليلا إلى غاية الخامسة صباحا بدلا من الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا.

وسيتم تبعا لهذا القرار تمديد أوقات نشاط المحلات التجارية إلى غاية التاسعة ليلا ولاسيما تلك المعنية بالتوقف عن النشاط في حدود الساعة السابعة مساء ولاسيما محلات تجارة الأجهزة الكهرو-منزلية والمفروشات وأقمشة التأثيث ومحلات اللوازم الرياضية وتجارة الألعاب وقاعات الحلاقة وبيع الحلويات والمرطبات.

ويشمل هذا التدبير نشاطات المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع مع الإبقاء على نظام العمل بالبيع المحمول، يضيف المصدر نفسه.

وقررت ذات المصالح في إطار نفس الإجراءات إعادة فتح القاعات متعددة الرياضات والقاعات الرياضية وأماكن التسلية والإستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ، يضيف ذات البيان.

﻿باتنة: الولاية تقرر تعديل فترة الحجر الصحي بداية من الاربعاء

قررت ولاية باتنة في إطار تكييف التدابير المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا خاصة المرتبطة منها برفع الحجر الصحي الجزئي المنزلي ونظرا للتحسن النسبي الذي تعرفه الوضعية الوبائية بالمنطقة، تعديل توقيت الحجر المنزلي ليصبح ابتداء من يوم غد الأربعاء من الساعة العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا من اليوم الموالي، حسب ما أفاد به مساء اليوم الثلاثاء بيان لمصالح الولاية.

ونهى والي باتنة توفيق مزهود في البيان إلى علم مواطني الولاية أن هذا القرار الذي جاء تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية سيرافقه إعادة فتح القاعات المتعددة الرياضات والقاعات الرياضية وكذا أماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه فيما سيتم تمديد نشاط المتاجر إلى غاية التاسعة ليلا.

ودعا والي باتنة المواطنين بالمناسبة إلى مواصلة التحلي بالحيطة والحذر وتفادي كل أشكال التراخي من خلال التقيد بصرامة للتدابير الوقائية من فيروس كورونا.

﻿المسيلة : الوالي يصدر قرارا بتحديد فترة الحجر الصحي من العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا

وأصدر والي المسيلة، عبد القادر جلاوي الثلاثاء قرارا يقضي بتحديد فترة الحجر الصحي المنزلي ما بين العاشرة ليلا إلى غاية الخامسة من صباح اليوم الموالي، حسب ما ورد في بيان لمصالح الولاية.

كما أشار البيان إلي إعادة فتح الأنشطة الممارسة في القاعات المتعددة الرياضات و فضاءات الترفيه والتسلية و الاستجمام.

و يتعلق الأمر كذلك بتمديد وقت النشاطات التجارية إلي غاية التاسعة ليلا ويشمل هذا القرار التجارة الكهرو-منزلية و بيع الحلويات والمرطبات وتجارة المفروشات والتأثيث ولوازم الرياضة والألعاب وقاعات الحلاقة للرجال والنساء والمقاهي والمطاعم والأكل السريع.

بومرداس: تعديل مواقيت الحجر المنزلي من العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا

و قرر والي ولاية بومرداس تعديل مواقيت الحجر الجزئي المنزلي من الساعة العاشرة ليلا إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي ابتداء من الأربعاء، حسبما علم مساء اليوم الثلاثاء من ديوان والي .

وذكر ذات المصدر بأنه "في إطار تسيير جائحة كورونا (كوفيد-19) وتنفيذا لقرارات السلطات العليا المتعلقة بتكييف تدابير الوقاية من الفيروس ومنع انتشاره، ينهي والي ولاية بومرداس، يحي يحياتن، إلى علم كافة مواطني ومواطنات الولاية أنه تقرر ابتداء من يوم غد الأربعاء تعديل مواقيت الحجر الجزئي المنزلي من الساعة العاشرة مساء إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي".

كما قرر كذلك، حسب نفس المصدر، إعادة فتح كل من القاعات المتعددة الرياضات والقاعات الراضية بالإضافة إلى أماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه.

وشمل القرار أيضا تمديد أوقات نشاط بعض المتاجر إلى غاية الساعة التاسعة مساء وذلك فيما يخص أنشطة تجارة الأجهزة الكهرو-منزلية، تجارة الأدوات المنزلية والديكورات، تجارة المفروشات وأقمشة التأثيث، تجارة اللوازم الرياضية، التجارة في الألعاب واللعب، أماكن تمركز الأنشطة التجارية، قاعات الحلاقة للرجال والنساء و تجارة المرطبات والحلويات بالإضافة للمقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع مع اقتصار نشاطها على البيع المحمول فقط.