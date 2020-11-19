وزير الطاقة يشارك هذا الخميس في اجتماع مجلس الوزراء للمنظمة الافريقية للدول المنتجة للبترول

يشارك وزير الطاقة السيد عبد المجيد عطار هذا الخميس، في أشغال الاجتماع التاسع والثلاثين لمجلس وزراء المنظمة الأفريقية للدول المنتجة للبترول (APPO)، لبحث مستقبل صناعة النفط و الغاز في ظل انتشار فيروس كورونا ,حسبما افاد به بيان وزارة الطاقة.

وأوضحت الوزارة ان هذا الاجتماع المهم الذي ينظم عبر تقنية التواصل المرئي تحت رئاسة دولة النيجر ، سيبحث مستقبل صناعة النفط و الغاز في ظل انتشار فيروس كورونا.

واشار المصدر ذاته أن هذا الاجتماع يعقد في "سياق صعب للغاية" يتميز بتأثير وباء كوفيد-19 على اقتصاد البلدان الأفريقية ، وخاصة منتجي النفط المتضررين بشدة.

من الانعكاسات السلبية للأزمة الصحية العالمية.

واوضحت الوزارة أن الهدف الأساسي لهذه المنظمة الحكومية الدولية الأفريقية هو" تعزيز المبادرات المشتركة فيما يتعلق بالسياسات واستراتيجية التسيير في جميع مجالات صناعة البترول (المنبع والمصب) من أجل تمكين الدول الأعضاء من الاستفادة من أنشطة الاستغلال للنفط ".

كما تهدف ايضا ,تضيف الوزارة, إلى "تعزيز تنسيق السياسات والاستراتيجيات التجارية للبلدان الأعضاء" من خلال تبادل المعلومات من أجل إدارة مواردها غير المتجددة بشكل أفضل والحصول على دخل عادل من صادراتها وكذلك دراسة سبل تقديم المساعدة إلى البلدان الأفريقية المستوردة للنفط لتلبية احتياجاتها من الطاقة .

للتذكير تأسست هذه المنظمة في عام 1987، وتضم 15 دولة عضو وهي الجزائر وأنغولا وبنين والكاميرون و كوت ديفوار والغابون والنيجر ونيجيريا وتشاد و جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وغينيا الاستوائية وليبيا وجنوب أفريقيا و كونغو و ثلاثة دول مراقبة هي السودان وغانا وموريتانيا.