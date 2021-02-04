مدير معهد باستور : ضرورة الرفع من وتيرة التلقيح من أجل تغطية أكبر نسبة من الجزائريين

شدد المدير العام لمعهد باستور، فوز درار، على ضرورة الرفع من وتيرة التلقيح ضد فيروس كورونا من أجل تغطية أكبر نسبة من الجزائريين في هاته الفترة ، مضيفا أن التأني في اقتناء اللقاحات كان هدفه حماية صحة المواطنين بالدرجة الأولى .

وأوضح فوزي درار لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة أن أهم شيء حقق اليوم هو الانطلاق الفعلي في عملية التقليح ، وتابع بالقول "هدفنا الأن هو رفع وتيرة العملية بهدف تغطية أكبر قدر من الساكنة.

من جانب آخر، أكد درار أن كل اللقاحات المستعملة حاليا ضد كورونا تبقى مقاومة و فعالة في الحماية ضد جميع السلالات الجديدة لكوفيد19 المعلن عنها مؤخرا.

هذا ، و أشار درار أن هيئته تمتلك كل التفاصيل المتعلقة بكل محطة مرت بها إنتاج اللقاح " لدينا صور وتسجيلات ابتداء من المصنع المنتج إلى المطار ومن هذا الأخير إلى الجزائر العاصمة ثم الى مركز التخزين " .