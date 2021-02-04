مدير معهد باستور : ضرورة الرفع من وتيرة التلقيح من أجل تغطية أكبر نسبة من الجزائريين

04/02/2021 - 15:10

شدد المدير العام لمعهد باستور، فوز درار، على ضرورة الرفع من وتيرة التلقيح ضد فيروس كورونا من أجل تغطية أكبر نسبة من الجزائريين في هاته الفترة ، مضيفا أن التأني  في اقتناء اللقاحات  كان هدفه حماية صحة المواطنين بالدرجة الأولى .

وأوضح فوزي درار لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة أن أهم شيء حقق اليوم هو الانطلاق الفعلي في عملية التقليح ، وتابع بالقول "هدفنا الأن هو رفع وتيرة العملية  بهدف  تغطية  أكبر قدر من الساكنة.

من جانب آخر، أكد درار أن  كل اللقاحات المستعملة حاليا ضد كورونا  تبقى مقاومة و فعالة في الحماية ضد جميع السلالات الجديدة لكوفيد19  المعلن عنها مؤخرا.

هذا ، و أشار درار أن هيئته تمتلك كل التفاصيل المتعلقة بكل محطة مرت بها إنتاج اللقاح " لدينا صور وتسجيلات ابتداء من المصنع المنتج إلى المطار ومن هذا الأخير إلى الجزائر العاصمة  ثم الى مركز التخزين " .

وسوم:

الجزائر, مجتمع

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