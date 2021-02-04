الجزائر تجدد تعهداتها بآداء إلتزاماتها في ميزانية الاتحاد الإفريقي وصندوق السلم

أكد، وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم ، اليوم الخميس حرص الجزائر على أداء التزاماتها في ميزانية الاتحاد الإفريقي وصندوق السلم.

وتعهد صبري بوقادوم، اليوم خلال اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي، بحرص الجزائر على آداء هذه الالتزامات إيمانا منها بمبدأ التضامن والتقاسم العادل للأعباء، وكذا ضرورة تحقيق الاستقلال المالي للمنظمة القارية.

ويشارك وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم منذ أمس، في أشغال الدورة العادية الثامنة والثلاثون للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، عبر تقنية التحاضر عن بعد.

وخصص الاجتماع لدراسة مجموعة من التقارير أهمها تلك المتعلقة بتنفيذ الإستراتيجية القارية الإفريقية المشتركة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19)، وعروض حول أنشطة مختلف أجهزة الاتحاد الإفريقي خلال السنة الفارطة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للاتحاد الإفريقي، إضافة إلى انتخاب الأعضاء الجدد لأجهزة المنظمة القارية، على رأسهم المفوضين الستة في الجهاز التنفيذي للاتحاد.

ويشمل الاجتماع تحضير أشغال الدورة العادية الرابعة و الثلاثون لمؤتمر رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي، المزمع عقدها يومي 6 و 7 فبراير الجاري عبر تقنية التحاضر عن بعد، بسبب جائحة كوفيد-19.