وفاة الفنان المصري عزت العلايلي

توفي الفنان المصري القدير عزت العلايلي هذا الجمعة عن عمر ناهز 86 عاما.

وقال نجله محمود العلايلي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "توفى صباح اليوم والدى الفنان عزت العلايلي، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند".

والعلايلي حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخواته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل لفترة كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم (رسالة من امرأة مجهولة) عام 1962 والذي كان بمثابة بدايته السنيمائية.

تعددت أعماله بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، وأحد أهم أدواره كان في فيلم (الأرض) عام 1970 من إخراج يوسف شاهين.

ومن أبرز أعماله (الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت)، وفي المسرح شارك في عدة مسرحيات من أهمها (أهلا يا بكوات، ثورة قرية).

كما كانت لعزت العلايلي مشاركة مميزة في السينما الجزائرية من خلال فيلم (الطاحونة) للمخرج أحمد راشدي الذي تم انتاجه عام 1973 ومثل فيه نخبة من الفنانين كسيد احمد اقومي.