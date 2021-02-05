كورونا : تسجيل 248 اصابة جديدة، 194 حالة شفاء و 5 وفيات خلال الـــ 24 ساعة الماضية في الجزائر

سجلت 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 5 حالات وفاة في الجزائر خلال الـــ 24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 194 مريض للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الجمعة الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا, أوضح السيد فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 108.629 شخص من بينها 248 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر بــ 0,6 حالة لكل 100 ألف نسمة)، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 74.330 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 2909 حالة.

ويتواجد حاليا 21 مريضا في العناية المركزة، كما أفاد الدكتور فورار.

وأضاف السيد فورار أن 23 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و19 ولاية لم تسجل بها أي حالة, فيما سجلت 6 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع.