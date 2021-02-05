الأمم المتحدة تتسلم 4 قوائم نهائية لمرشحي السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها تسلمت 4 قوائم نهائية للمرشحين لمناصب السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا سيجري التصويت عليها هذا الجمعة.

وقالت البعثة في بيان، إنها "استلمت أربع قوائم لمرشحي المجلس الرئاسي المؤلف من ثلاثة أعضاء ورئاسة الحكومة، والتي تم تقديمها بحلول الموعد النهائي والتي تحصلت على التزكيات المطلوبة وذلك على النحو المنصوص عليه في آلية الاختيار التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي".

وعبرت البعثة الأممية عن "تفاؤلها إزاء المشاركة القوية في هذه العملية والتنوع المتمثل في إعداد القوائم".

ويبلغ الحد الأدنى اللازم للاختيار 60 بالمائة من الأصوات الصحيحة، وفي حالة عدم وصول أية قائمة إلى هذا الحد، سيتم إجراء جولة ثانية للتصويت على القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى.

ويبلغ الحد الأدنى للجولة الثانية (50 بالمائة + 1) من الأصوات الصحيحة، بحسب الأمم المتحدة.

واتفقت الأطراف الليبية في ملتقى الحوار بتونس قبل نحو 3 أشهر، وبمشاركة 75 شخصية، على إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

وفي حال الانتهاء اليوم من اختيار الهيكل الجديد للحكومة ليحل محل حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، فإن الحكومة الجديدة سيقع على عاتقها مهمة رئيسية تتمثل في التحضير للانتخابات المقبلة.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية