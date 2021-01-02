الجيش الصحراوي يواصل هجماته على مواقع جيش الاحتلال المغربي لليوم 51 على التوالي

واصل الجيش الصحراوي هجوماته المركزة ضد معاقل جنود الاحتلال المغربي على طول الجدار الرملي (جدار الذل و العار)، حسبما أفاد به اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الصحراوية.

وجاء في البيان رقم 51 -حسبما أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص) اليوم- ان "قوات الجيش الصحراوي شنّت قصفا عنيفا أمس، استهدف قوات الاحتلال المغربي في منطقة لحريشة قطاع حوزة".

و أضاف البيان، ان الجيش الصحراوي "استهدف بقصف مدمر اليوم عدة نقاط تخندق قواعد الاحتلال المغربي على غرار منطقة لمكيتب قطاع حوزة ومنطقة أمقلي القاعة قطاع أمقالا، بالإضافة الى منطقة أمقلي التمات قطاع أمقالا".

كما استهدف قصف عنيف قوات الاحتلال المغربي المتمركزة في منطقة سبخة العكريش قطاع السمارة و أودي الصفى قطاع السمارة.

وأضاف البيان ان "قواعد مغربية أخرى قد قصفت من قبل الجيش الصحراوي، في منطقة لعقد قطاع المحبس التي قصفت مرتين متتالتين بالإضافة الى المنطقتين أودي أمركبة قطاع المحبس و منطقة لثراثيات قطاع القلتة".

وتتواصل "هجومات وحدات الجيش الصحراوي مستهدفة تمركزات جيش الاحتلال المغربي المتقوقعة وراء جدارالعار وذلك منذ الثالث عشر نوفمبر الماضي بعدما خرقت قوات الاحتلال المغربي اتفاق وقف إطلاق النار بعد هجومها على المدنيين الصحراويين العزل بمنطقة الكركرات".