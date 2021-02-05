مدوار : لم نتلق أي طلب رسمي من اتحاد الجزائر بخصوص تأجيل اللقاء أمام مولودية الجزائر

أوضح رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، اليوم الجمعة، بأن هيئته لم تتلق أي طلب رسمي من اتحاد الجزائر بخصوص تأجيل اللقاء المحلي أمام مولودية الجزائر، مشيرا بأن اللقاء يبقى مبرمجا باستثناء "إشعار آخر" ليوم الأحد بملعب عمر حمادي (سا 00ر17) بمناسبة الجولة الــ 12 للبطولة المحترفة الأولى.

و صرح المسؤول الأول للرابطة قائلا:" إلى غاية عشية اليوم الجمعة، لم نتلق بأي طلب رسمي من اتحاد الجزائر، بخصوص تأجيل الدربي.و لا يمكن للرابطة أن تتخذ قرارا ما دامت أنها لم تتلق أي شيء.

صحيح، أن الناديين اتفقا على تأجيل المباراة، لكن على الرابطة أن تتلقي طلبا رسميا من الاتحاد، ثم تدرس بعد ذلك هذا الطلب".

و كان اتحاد الجزائر، قد أعلن يوم أمس الخميس، على موقعه الرسمي "فايسبوك" عن تأجيل المقابلة أمام مولودية الجزائر حيث كتبت:"تلقى اتحاد الجزائر، اليوم (الخميس) طلبا من نظيرته مولودية الجزائر، يتعلق بتأجيل لقاء، الاتحاد و المولودية المبرمج ليوم 7 فبراير 2021 بملعب بولوغين، لتمكينها من تحضير مباراتها الدولية أمام الزمالك المصري في منافسة رابطة الأبطال الإفريقية (...)، حيث قرر الاتحاد الاستجابة لطلب التأجيل، مثلما كان سيفعله مع كل نادي جزائري يمثل الألوان الوطنية".

و عاد مدوار ليؤكد قائلا انه :" طالما لم تتلق الرابطة المحترفة أي شيء، فهي غير قادرة على اتخاذ قرار التأجيل إلى غاية اشعار آخر، فإن اللقاء يبقى مبرمجا في تاريخه المحدد آنفا، و على كل طرف تحمل مسؤولياته".

و يقول مدوار ما يلي: "كانت المولودية هي الوحيدة التي قامت بمراسلة الرابطة، لكن النادي المضيف (اتحاد الجزائر)، يبقى معنيا بإرسال طلب رسمي لتأجيله".

أما شباب بلوزداد، الممثل الجزائري الثاني في منافسة رابطة الأبطال، فهو ينوي أيضا طلب تأجيل مباراته أمام جمعية الشلف يوم الأحد بملعب محمد بومزراق (الشلف/سا 00ر15)، حسب نصريحات مدري القطب التنافسي للشباب، توفيق قريشي على أمواج الإذاعة الوطنية.

عقب الجولة الــــ 11 للبطولة، تحتل مولودية الجزائر المركز الخامس بــ 19 نقطة بفارق خمس نقاط عن المتصدر، وفاق سطيف، فيما يأتي اتحاد الجزائر في المركز السادس بـــ 18 نقطة.

المصدر : وأج