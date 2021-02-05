تحسبا لشهر رمضان : ولاة الجمهورية يشرعون في اعداد قوائم مستحقي " منحة التضامن "

شرع ولاة الجمهورية في اعداد قوائم عدد مستحقي " منحة التضامن " تحسبا للشهر رمضان المبارك .

خصصت ولاية تلمسان ازيد من 21 مليار سنتيم كمنحة تضامن خلال الشهر الفضيل ستوزع على مستحقيها قبل نهاية شهر مارس وفي هذا السياق يؤكد والي مرموري امومن أنه عملية احصاء المستفيدين قد انطلقت مع حرصنا على تحيينها دون اللجوء الى طلب المستندات فيما عدا بعض المستحقين الجدد .

فيما قال والي بشار محمد بلكاتب :" ان تزامن الشهر الفضيل مع جائحة كورونا سيرفع عدد المستحقين لهذه المنحة من العائلات المحتاجة والتي ستوزع بكل شفافية ".

فيما ستستفيد 45 وعائلة من نحة التضام بولاية ام البواقي قبل الــ20 مارس المقبل حسب تأكيدات والي الولاية زين الدين تيبورتين ".

المصدر : الاذاعة الجزائرية