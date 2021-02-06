منظمة الصحة العالمية: التلقيح والالتزام بالتدابير الوقائية كفيلان بالقضاء على كورونا

06/02/2021 - 09:28

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن انخفاض حالات الإصابة ب(كوفيد-19) يبين أن الالتزام بتدابير الوقاية، إلى جانب عملية التلقيح الجارية حاليا، كفيلان بهزيمة الفيروس.

وأوضح غيبريسوس، في مؤتمر صحفي عقدته المنظمة هذا الجمعة عبر تقنية التناظر المرئي، أن عدد اللقاحات التي تم تصنيعها عالميا تجاوز عدد الإصابات بالفيروس المبلغ عنها.

ومضى قائلا "غير أنه يظل أكثر من ثلاثة أرباع تلك اللقاحات متمركزة في 10 دول فقط، يبلغ دخلها نحو 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي"، مؤكدا على ضرورة إيلاء الأولوية لتلقيح العاملين الصحيين وكبار السن في مختلف دول العالم.

وكان غيبريسوس قد دعا البلدان التي تمتلك لقاحات إلى تقاسمها مع باقي البلدان، موضحا أنه كلما استغرق تلقيح الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في كل مكان وقتا أطول، زادت الفرصة التي نمنحها للفيروس للتحور والعودة إلى المربع الأول.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية

 

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