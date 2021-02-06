كورونا: تسجيل 223 إصابة جديدة و 178 حالة شفاء و2 وفيات خلال الـ24

أعلن هذا السبت الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, الدكتور جمال فورار،عن تسجيل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و حالتا (2) وفاة في الجزائر خلال ال24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 178 مريض للشفاء.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أوضح السيد فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 108.852 شخص من بينها 223 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر بـــ 0.5 حالة لكل 100 ألف نسمة)، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 74.508 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 2911 حالة.ويتواجد حاليا 21 مريضا في العناية المركزة، كما أفاد الدكتور فورار.

وأضاف السيد فورار أن 23 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و17 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 8 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية