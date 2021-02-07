مديرة الوقاية بوزارة الصحة للإذاعة: تفعيل المنصة الرقمية الخاصة بالتطعيم ضد كورونا الأسبوع الجاري

أكدت مديرة الوقاية ومكافحة الأمراض المتنقلة بوزارة الصحة والسكان، سامية حمادي، أن عملية التلقيح ضد فيروس كورونا تجري في ظروف جيدة، مبدية تفاؤلا بنجاحها بفضل الصدى الذي لقيته بين أوساط المواطنين.

وقالت حمادي لبرنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، الأحد، إن الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة مرنة وتم توزيع اللقاحات على مستوى عشرين ولاية الأكثر تضررا من الوباء قبل أن يتم توزيع الدفعة الثانية من اللقاح على بقية الولايات.

وطمأنت عضوة اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المواطنين الراغبين في تناول اللقاح ولم يتم تسجيلهم عبر المنصة الرقمية المخصصة للغرض أن المنصة ستكون عملية في غضون الأسبوع الجاري، مضيفة أن التسجيل بالمراكز الصحية الجوارية يبقى الأفضل للمواطنين، مشيرة إلى أن الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة تهدف إلى تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين ضد الفيروس.

وأشارت حمادي إلى أن إحتياجات الجزائر من اللقاح تبقى كبيرة وربما تصل إلى تطعيم 70 بالمائة من المواطنين (أي حوالي 24 مليون مواطن) للقضاء على سلسلة انتشار الوباء والحماية من مضاعفات الإصابة به وكذا التقليل من حالات الوفيات.

وأبرزت المتحدثة عددا من التحديات التي تواجه حملة التطعيم ضد وباء كورونا من بينها - كما أشارت- عدم الانقطاع في التزود باللقاح وانتظام العملية في تناول الجرعتين.

ودعت المواطنين إلى الإستمرار في الوقاية واتخاذ الإجراءات الإحترازية وعدم الإستخفاف بالوباء معتبرة ذلك أفضل وسيلة للحماية منه.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية