المنتخبان الجزائري والتونسي للجيدو يواصلان تربصهما التحضيري بالبويرة

أكد المدير الفني الوطني للاتحادية الجزائرية للجيدو، سليم بوطبشة، هذا الأحد، أن التربص التحضيري المشترك بين المنتخبين الجزائري والتونسي (رجال)، الذي انطلق الخميس الفارط ويستمر إلى غاية 14 فيفري الجاري بالمركز الوطني للرياضة والتسلية بتيكجدة بالبويرة، يسير على ما يرام وفي أجواء "مميزة".

وقال بوطبشة "يواصل المنتخبان الوطنيان الجزائري والتونسي للجيدو تربصهما التحضيري المشترك لليوم الرابع على التوالي وفقا لبرنامج ثري يرتكز أساسا على تحضير الرياضيين من الناحيتين البدنية والفنية، وفق بروتوكول صحي صارم".

وأضاف المدير الفني لذات الهيئة الفيدرالية "لقد وقعت الجزائر والشقيقة تونس عقدا في إطار التعاون المشترك بين الاتحاديتين، حيث ستتنقل بعثة المنتخب الوطني الجزائري للسيدات خلال الأسبوع المقبل لتونس، للدخول في معسكر تحضيري رفقة مصارعات الدولة الجارة".

كما أشار ذات المتحدث أنهم بصدد التحضير لتربص آخر يضم كلا من الجزائر وتونس ومصر خلال شهر رمضان المبارك، تحضيرا للبطولتين الإفريقية والعالمية المقبلتين.

من جهته، عبر عادل قيراط، مدرب المنتخب التونسي، على حفاوة الاستقبال، كما أبدى رضاه التام عن الخدمات التي يقدمها المركز الوطني للرياضة والتسلية بتيكجدة سواء من جانب الإطعام، الايواء أو النظافة، مبديا انبهاره بجمال المنطقة.

وقال "التربص يجري في ظروف جيدة خاصة مع التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي المسطر من طرف اللجنة الطبية.

نحن جد راضين على الخدمات التي يقدمها المركز الوطني للرياضة، خاصة في منطقة جد رائعة مثل هذه".

ودخل المنتخب الوطني الجزائري للجيدو التربص التحضيري ب24 مصارعا وأربعة أعضاء من الطاقم الفني، فيما يضم المنتخب التونسي عشرة مصارعين بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء من الطاقم الفني.

يشار إلى أن المنتخب الليبي، الذي كان منتظرا بتيكجدة، غاب في نهاية المطاف عن هذا التربص بسبب عدم منحه رخصة الدخول للأراضي الجزائرية.