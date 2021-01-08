سطيف : هلاك سيدتان بحي عين تبينت اختناقا بالغازات المحترقة

هلكت مساء اليوم الجمعة بحي عين تبينت بالمدخل الشرقي لمدينة سطيف امرأتان من نفس العمر (43 سنة) اختناقا بالغازات المحترقة المنبعثة من مدفأة المنزل ، حسب ما علم من المكلف بالإعلام لدى المديرية المحلية للحماية المدنية النقيب أحمد لعمامرة .

و أوضح ذات المصدر بأن فرقة الحماية المدنية لوحدة عين تبينت تدخلت مساء اليوم الجمعة لأجل نقل جثتي ضحيتين متوفيتين داخل شقة بعمارات 90 مسكن بحي عين تبينت مفيدا بأن الأمر يتعلق بامرأتين من نفس العمر 43 سنة وجدتا متوفيتين داخل غرفة النوم بشقة من 3 غرف بالطابق الرابع والأخير من العمارة.

و استنادا لذات المصدر فإن المعاينة الأولية بينت وجود خلل في تصريف الغازات المحترقة إلى الخارج بالنظر لوجود فضلات الطيور في مخرج مدخنة العمارة علاوة على نفوق 4 قطط كانت في نفس المكان.

و أضاف لعمامرة بأنه تم تحويل جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد عبد النور سعادنة.

و جدد ذات النقيب بالمناسبة دعوة المواطنين إلى الانتباه والحذر أكثر في هذه الظروف المناخية الباردة عند استعمال وسائل التدفئة والتسخين المنزلية متحدثا عن ضرورة تركيب الأجهزة الخاصة بكشف غاز أحادي أكسيد الكربون السام مع ضمان تصريف كل الغازات المحترقة خارج المنزل والتهوية الدائمة له .

إنقاذ عائلة مكونة من 4 أفراد من الموت جراء إختناقهم بالغاز

كما أنقذ أعوان الحماية المدنية ، مساء الجمعة ، كذلك عائلة مكونة من أربعة أفراد من الموت، جراء إختناقهم بغاز أحادي أكسيد الكربون بمسكنهم المتواجد بمدينة غليزان علم لدى المكلف بالإعلام بذات المصالح .

وأوضح الملازم عباس خام الله لوكالة الانباء الجزائرية ، أن أعوان الحماية المدنية قد تدخلوا في حدود الساعة الرابعة و 22 دقيقة من مساء اليوم الجمعة لإنقاذ أربعة أفراد من عائلة واحدة يقطنون بحي 40 مسكن بمدينة غليزان تعرضوا إلى اختناق إثر استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون بمسكنهم المنبعث من سخان الماء المتواجد بمرشة المسكن .

و قد تدخل أعوان الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية للضحايا (4 إلى 40 سنة) الذين كانوا في حالة إغماء و يعانون من ضيق في التنفس ، و نقلهم إلى مصلحة الإستعجالات بالمؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف لعاصمة الولاية.

المصدر : وأج