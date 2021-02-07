بن زيان: سنتخذ الإجراءات اللازمة حتى لا تتكرر حادثة انفجار الحي الجامعي "بولاد فايت 2"

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، هذا الأحد بوهران عزمه على اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى لا تتكرر حوادث مثل الانفجار الذي وقع أمس السبت وأودى بحياة طالبة جامعية بالحي الجامعي "بولاد فايت 2" بالجزائر العاصمة.

وعبر الوزير على هامش زيارته الى جامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران عن أسفه لهذه الحادثة التي وصفها "بالأليمة"، وتضامنه مع أسرة الطالبة، مشددا على أن اجراءات ستتخذ في حال بينت نتائج التحقيق عن أي تقصير.

وفي سياق ذي صلة، أفاد بن زيان أن عمل اللجنة التي تقوم بإعداد مشروع إصلاح الخدمات الجامعية قد أشرف على النهاية، حيث سيقدم قريبا إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول.

واشار في هذا الصدد الى أن وزارته كانت قد باشرت جملة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين حوكمة الخدمات الجامعية، وأنه تم في هذا الاطار احداث تغييرات على مستوى مدراء اقامات جامعية عبر الوطن.

وبخصوص حركات الاحتجاج التي قادها مؤخرا طلبة الدكتوراه، أكد الوزير أن "الابواب تبقى مفتوحة أمامهم وأمام جميع الطلبة"، وأنه "يجيب شخصيا على انشغالات وتساؤلات الطلبة عبر بريده الالكتروني".