بوقدوم يعقد جلسة عمل مع رئيس الدائرة الاتحادية للشؤون الخارجية السويسرية

عقد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، اليوم الأحد، جلسة عمل مع نائب رئيس الكونفدرالية السويسرية، رئيس الدائرة الاتحادية للشؤون الخارجية، إينيازيو كاسيس، تناولت العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين وسبل ترقيته في كل المجالات.

وأوضح بوقدوم في تصريح للصحافة عقب اختتام اللقاء ان الطرفين سجلا بارتياح "الطابع الخاص لهذه العلاقات وكذا مستوى التعاون الثنائي والفرص المتاحة من الجانبين لدعم التبادل الاقتصادي والتجاري".

والى جانب العلاقات الثنائية فقد تناولت جلسة العمل بين بوقدوم و إينيازيو كاسيس ووفدي البلدين، عددا من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة الأوضاع السائدة في ليبيا والساحل وكذا في الصحراء الغربية.

ويقوم إينيازيو كاسيس، بزيارة عمل إلى الجزائر شرع فيها اليوم، بدعوة من وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم.

وتندرج زيارة المسؤول السويسري في إطار توطيد روابط التعاون بين الجزائر وسويسرا.

و سيلتقي المستشار الاتحادي السويسري والوفد المرافق له، في إطار زيارته إلى الجزائر، مع مسؤولين سياسيين سامين آخرين، كما سيحظى والوفد المرافق له باستقبال من طرف الوزير الأول عبد العزيز جراد، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.