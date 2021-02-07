ثقافة: تنصيب أحمد بلعالم مديرا للمركز الوطني للمخطوطات

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، الأحد، بمقر الوزارة على تنصيب أحمد بلعالم مديرا للمركز الوطني للمخطوطات، حسبما أوضحه بيان للوزارة.

وفي هذا الصدد، أسدت الوزيرة تعليماتها للمدير الجديد لإعادة تفعيل دور المركز محليا ووطنيّا، والعمل على جرد ورقمنة المخطوطات.

كما ألحت بن دودة على ضرورة وضع التصوّرات والبرامج الكفيلة بحفظ وترميم وتثمين المخطوطات بالاعتماد على القدرات المؤهّلة والتنسيق مع الهيئات والمؤسّسات المخوّلة.

وشدّدت أيضا على أهميّة العمل الجواري والتواصل مع الفاعلين والزوايا والجمعيات ومع المواطنين.

وتحصل أحمد بلعالم، الذي ينحدر من ولاية أدرار، على دبلوم في مجال المالية والاقتصاد، كما شغل مناصب عدة في إدارة قطاع المالية ويعتبر ناشطا في المجتمع المدني ومهتما بالمجالات المتعلقة بالتراث، علاوة على كونه متعاونا رئيسيا بمشروع الخزانة الجزائرية للتراث الذي ساهم في رقمنة عدد كبير من المخطوطات بمنطقة أدرار.

ويتولى المركز الوطني للمخطوطات الذي أنشئ في جانفي 2006، ويوجد مقره بأدرار، القيام بالجرد الوطني لصندوق المخطوطات وتحديد الخزانات وفهرسة وحفظ وكتابة أهم قطع هذه المكتبات التقليدية.