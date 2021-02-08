اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب هذا الإثنين بشأن فلسطين

يعقد وزراء الخارجية العرب هذا الاثنين اجتماعا استثنائيا بهدف دعم القضية الفلسطينية وإعادة التأكيد على ثبات الموقف العربي الجامع تجاه حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، حسب مصادر دبلوماسية.

وسيعقد الاجتماع الذي سيجري حضوريا، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية، بمبادرة أردنية مصرية مشتركة تهدف إلى تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك والتأكيد على الثوابت تجاه القضية الفلسطينية.

وكشفت مصادر دبلوماسية أن الاجتماع "سيصدر قرار جامع بموافقة جميع الدول العربية للتأكيد على ثبات الموقف العربي من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ودعم ومواصلة الجهد الفلسطيني العربي المشترك على المستويات الدولية كافة لإسناد ودعم هذا الحق وتعزيز الحراك القانوني الدولي خاصة على مستوى المحكمة الجنائية الدولية وللتأكيد على الالتزام بالدعم المالي العربي لدولة فلسطين".

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكى أن مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية سيبحث سبل تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة الأخطار والتحديات المشتركة التي تستهدف الأمن القومي العربي والتأكيد على الثوابت تجاه القضية الفلسطينية وتطوراتها.

وأضاف أن "التطورات التي تشهدها المنطقة تستوجب موقفا عربيا جامعا يحقق الحماية للأمن القومي العربي ويخدم المصالح العربية المشتركة ويعزز التضامن العربي المشترك ويعيد التأكيد على الثوابت العربية بشأن القضية الفلسطينية".