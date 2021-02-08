حوادث مرور: وفاة 6 أشخاص وإصابة 143 آخرين خلال الـ24 ساعة الأخيرة

لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 143 آخرون بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة، جراء وقوع عدة حوادث مرور عبر عدة ولايات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أفاد به، هذا الاثنين، بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته أن مصالح الحماية المدنية "قامت خلال نفس الفترة الممتدة ما بين 07 الى 08 فبراير 2021 وإلى غاية صبيحة هذا اليوم على الساعة الثامنة صباحا (أي خلال 24ساعة الأخيرة) بتقديم الإسعافات الأولية لـ 04 أشخاص اختنقوا إثر استنشاقهم لغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من مختلف وسائل التدفئة وسخانات الماء على مستوى ولايات برج بوعريريج شخصين، غرداية شخص والنعامة شخص، حيث تم التكفل بالضحايا في مكان الحوادث ونقلهم في حالة مستقرة الى المستشفيات المحلية".

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ "40 عملية تحسيسية عبر 10 ولايات (31 بلدية) لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 42 عملية تعقيم عبر 10 ولايات (20 بلدية)، عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع".

وأضاف البيان أن المديرية العامة للحماية المدنية "خصصت لهتين العمليتين 153 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 33 سيارة إسعاف و 13 شاحنة إطفاء".

للإشارة، تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل "إخماد 04 حرائق حضرية ومختلفة في كل من ولايات سطيف حريق، غرداية حرقين ومستغانم حريق، حيث أدت هذه الحرائق إلى إصابة 05 اشخاص بصعوبة في التنفس جراء نشوب حريقين على مستوى ولاية غرداية، وتم التكفل بضحايا في عين المكان وتحويلهم الى المؤسسات الاستشفائية".