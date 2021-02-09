طرق تنظيف قارورة الماء القابلة لإعادة الاستخدام لتفادي الجراثيم والبيكتيريا

زجاجات الماء القابلة لإعادة الاستخدام هي الخيار الأفضل للحفاظ على البيئة والحفاظ على أموالك بينما تشرب ما يحتاجه جسمك من المياه يومياً، لكن هذا إذا قمت بغسلها بشكل صحيح، لأنك إن لم تفعل قد تعرض نفسك للجراثيم والبكتيريا.

وسواء أكانت قنينة المياه هذه من الفولاذ المقاوم للصدأ أو البلاستيك أو مصنوعة من مادة صلبة أخرى، فمن المهم تعقيمها وغسلها جيداً، لأن البكتيريا التي قد تتراكم في زجاجات المياه قد تسبب الغثيان والقيء والإسهال، كما أشارت طبيبة الطوارئ الأمريكية روبرت جلاتر، لموقع Health.

كيف تنظف زجاجات الماء القابلة لإعادة الاستخدام؟

ماذا ستحتاج؟

سائل غسيل الصحون.

فرشاة الزجاجة

منظفات القش

مبيض (اختياري).

خل (اختياري).

أقراص تنظيف زجاجة الماء (اختيارية).

منشفة ورقية أو منشفة أطباق نظيفة.

نصح موقع Real Simple المتخصص بمواضيع أسلوب الحياة والأعمال المنزلية، ببعض الخطوات، وكانت كالتالي:

1. للتنظيف اليومي: اغسل زجاجة المياه القابلة لإعادة الاستخدام مرة واحدة على الأقل يومياً. املأ الزجاجة بالماء الدافئ ورشة من سائل غسيل الأطباق، ثم باستخدام فرشاة الزجاجة، افرك الجدران وأسفل الزجاجة، وتأكد من تنظيف، ليس الجزء الداخلي فقط، ولكن أيضاً فوهة الزجاجة، وأخيراً اشطفها جيداً بالمياه وتأكد من التخلص من أي تراكم سائل في الجزء السفلي أو منطقة الغطاء.

2. تجفيف الزجاجة لمنع تكاثر البكتيريا: من الجيد تجفيف الزجاجة بمنشفة ورقية أو منشفة أطباق نظيفة أو اتركها تجف في الهواء، فقط تأكد من فتح الغطاء، وإلا فإن الرطوبة المحبوسة ستخلق بيئة مثالية للجراثيم والبكتيريا.

3. التعقيم بغسالة الأطباق: العديد من أنواع زجاجات المياه آمنة للغسل في غسالة الأطباق، لكن تأكد من وجود ذلك على الزجاجة أولاً.

هناك عدة طرق لتنظِّف زجاجات الماء القابلة لإعادة الاستخدام – iStock

والآن ضع الزجاجة والجزء العلوي في الرف العلوي، مع التأكد من أن الزجاجة لا تتداخل مع أذرع الرش، ثم قم بتشغيل غسالة الأطباق بأعلى درجات حرارة المياه ودورة تجفيف ساخنة، والتي ستقتل الجراثيم. لكن يجب أن تجف الزجاجة تماماً قبل إعادة استخدامها.

4. للتنظيف الشامل: إذا كان لزجاجة الماء رائحة غير طبيعية أو أهملتها لفترة طويلة، فقد حان الوقت لتنظيف أعمق، أضِف ملعقة صغيرة من المبيض (مثل بيروكسيد الهيدروجين المخفف بنسبة 3% أو بيكربونات الصودا) إلى الزجاجة، ثم املأها بالماء البارد، واتركها طوال الليل، وفي الصباح اشطفها وجففها.

وإذا كنت تفضل عدم استخدام المُبيض، املأ الزجاجة إلى نصفها بالخل، ثم أضِف الماء البارد. واترك الخليط طوال الليل قبل شطفها جيداً أو غسلها في غسالة الأطباق. وكما نعرف فإن الخل المخفف يساعد على قتل معظم البكتيريا، كما نصح موقع Bustle .

5. أقراص التنظيف لتنظيف عميق: أقراص تنظيف المياه هي طريقة أخرى معقولة لتظيف زجاجات الماء القابلة لإعادة الاستخدام وإزالة الأوساخ والرائحة، فقط املأ الزجاجة بالماء، وقم بإسقاط الأقراص كما هو موضح على العبوة، واتركها لمدة 30 دقيقة على الأقل. ثم اشطف الزجاجة ببساطة.

6. لا تنسَ الغطاء والماصة: تذكر أيضاً فرك غطاء زجاجة الماء بالماء الدافئ وسائل غسيل الأطباق يومياً، وإذا كانت الزجاجة الخاصة بك مكونة من عدة أجزاء أو بها ماصة، فاحرص على فصلها قبل التنظيف للتأكد من عدم وجود أوساخ كامنة في الشقوق.