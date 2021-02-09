الخميس.. إطلاق بوابة إلكترونية لإنشاء المؤسسات عن بعد

أعلن وزير التجارة، كمال رزيق،الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أنه سيتم الخميس المقبل إطلاق بوابة إلكترونية لإنشاء المؤسسات عن بعد، تتيح لأي شخص التسجيل عبر الانترنت في السجل التجاري.

وأوضح رزيق في كلمة ألقاها خلال افتتاح الأيام الوطنية المفتوحة حول السجل التجاري، أن "إطلاق البوابة الإلكترونية لإنشاء المؤسسات عن بعد يندرج ضمن الخطوات التي اتخذها المركز الوطني للسجل التجاري في إطار رقمنة خدماته وذلك لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين عن طريق تبسيط وتسهيل اجراءات التسجيل في السجل التجاري".

كما ذكر الوزير في سياق متصل بقرار تخفيض التعريفات الخاصة بالتسجيل في السجل التجاري عندما يتعلق الأمر بالدفع الالكتروني وعند إيداع الحسابات الاجتماعية عن بعد.

وبهذا الخصوص، أكد رزيق ان حوالي الف مؤسسة قامت في 2020 بإيداع الحسابات الاجتماعية عن بعد، مؤكدا أن إيداع الحسابات الاجتماعية عبر الخط من طرف الشركات التجارية سيكون "إلزاميا" في 2021 بعدما كان اختياريا السنة الماضية.

وسيمسح هذا الاجراء، يضيف، بتوفير الجهود والوقت لمسيري الشركات كما سيوفر عليهم عناء التنقل للفروع المحلية وتجنب الاكتظاظ.

من جانبه اعتبر رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي، رضا تير، المبادرة خطوة مهمة لتحسين مناخ الأعمال والإستثمار ببلادنا من خلال تقليص آجال وتكاليف العملية.