رزيق يقف على التحضيرات لشهر رمضان لضمان توفر المنتجات ذات الإستهلاك الواسع

ترأس وزير التجارة، كمال رزيق ، الخميس عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد اجتماعا تنسيقيا مع الإطارات المركزية للوزارة والمدراء الولائيين للتجارة ل58 ولاية للوقوف على التحضيرات لشهر رمضان من ناحية ضبط الأسواق وضمان توفير المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، حسبما أفاد به بيان لذات الوزارة .

كما وقف رزيق في هذا اللقاء الذي جمعه كذلك مع مدراء التجارة الجهويين التسعة، على مدى تطبيق الإجراءات المتعلقة للوقاية من فيروس كورونا.

و قد أسدى الوزير خلال الاجتماع جملة من التعليمات فيما يخص التنفيذ الصارم للبروتوكول الصحي من طرف التجار، يضيف ذات المصدر.