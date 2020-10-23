﻿اعتماد 53 مخبرا لمراقبة الجودة "قبل نهاية السداسي الأول من 2021"

أكد وزير التجارة كمال رزيق الجمعة من ولاية بسكرة أنه "سيتم اعتماد خارطة مخبرية وطنية لمراقبة الجودة ب53 مخبرا قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2021".

وأوضح الوزير لدى معاينته لمخبر مراقبة الجودة و قمع الغش بعاصمة الولاية في إطار زيارة عمل وتفقد لبسكرة أن "هذه الخارطة المخبرية ستضمن مراقبة المنتجات المحلية والمستوردة الموجهة للتسويق و مطابقتها" ، لافتا الى أنها "تتوزع بين 45 مخبرا ثابتا و8 مخابر متنقلة".

كما أبرز السيد رزيق بأنه "قد تم تقديم طلب اعتماد 7 مخابر موزعة عبر عديد ولايات الوطن من بينها ولاية بسكرة بغية جعلها مؤهلة لمنح شهادات نظام إدارة الجودة (إيزو)".

وصرح في هذا الصدد أنه "بالتعاون مع مخابر القطاعات الأخرى و المخابر المعتمدة في القطاع الخاص ستصبح لدينا شبكة لمراقبة المنتجات تعمل على حماية صحة المستهلك" الذي اعتبره "خطا أحمرا" و لن يتم السماح -على حد قوله- "لأي منتج محلي أو أجنبي بدخول السوق إلا بعد اعتماده من قبل هذه المخابر".

كما شدد رزيق على أهمية تكثيف عمليات تحسيس التجار و المتعاملين الاقتصاديين لتخفيض نسبة عدم مطابقة المنتجات بالولاية، داعيا إلى التنسيق مع مصالح قطاعات الفلاحة و الصناعة والصحة لتحقيق ذلك".

وجاءت هذه التعليمات عقب معاينته لمخبر مراقبة الجودة و اطلاعه بأن نسبة عدم مطابقة المنتجات بالولاية بلغت 16 بالمائة وهي النسبة التي وصفها السيد رزيق ب"غير المطمئنة".

وبخصوص نقص مادة الحليب المدعم كشف الوزير عن وجود "لجنة مشتركة بين وزارتي الفلاحة والتنمية الريفية و التجارة تعمل على إعادة النظر في توزيع المادة الأولية التي تستعمل في إنتاج الحليب وذلك من خلال زيادة حصص الملبنات".

"تعبئة عدة دوائر وزارية ستسمح برفع قيمة صادرات التمور إلى 500 مليون دولار"

وقال وزير التجارة إنه من شأن "تعبئة عديد الدوائر الوزارية الرفع من قيمة صادرات الجزائر من التمور إلى 500 مليون دولار".

وأوضح الوزير أنه "بتعبئة كل القدرات على مستوى وزارات كل من التجارة و الفلاحة و التنمية الريفية و المالية و الصناعة و الفلاحين و كذا المصدرين و العمل ضمن فريق متكامل ستتمكن الجزائر من رفع قيمة صادراتها من التمور إلى 500 مليون دولار".

و ذكر السيد رزيق بأن "قيمة الكمية المصدرة حاليا من التمور لم تتجاوز 40 مليون دولار"، معلقا بأن "هذه القيمة لا تعكس حجم إنتاج التمور بالجزائر".

و تتوقع مديرية المصالح الفلاحية لولاية بسكرة خلال الموسم الفلاحي الجاري تحقيق إنتاج إجمالي يتجاوز 4.8 مليون قنطار من مختلف أنواع التمور تتوزع على عدة أصناف منها "دقلة نور" المعروفة بجودتها الرفيعة و التي يبلغ إنتاجها نحو 3.5 مليون قنطار.